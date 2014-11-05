Президент и премьер-министр Украины направили Предстоятелю УПЦ поздравления с 70-летием

Президент Украины Петр Порошенко в своем письме в адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви поздравил Митрополита Онуфрия с 70-летием.

Как сообщили “УНИАН-Религии” в информационном отделе УПЦ, Президент высоко оценил деятельность юбиляра, направленную на возрождение отечественного духовного наследия.

“Ваша жизнь посвящена ревностному служению Господу, Церкви и верующим. Вы известны как талантливый организатор церковной жизни, неутомимый проповедник и добрый пастырь. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих и благих лет жизни во имя Православия, Отечества и народа Украины”, - говорится в поздравительном письме.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем приветственном письме выразил искренние пожелания стойкости и мудрости, которые необходимы Блаженнейшему и всему украинскому народу во времена больших испытаний.