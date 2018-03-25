В Запорожье прошла областная олимпиада по Основам православной культуры.

В этом году участники олимпиады, среди которых были воспитанники воскресных школ из Запорожья, Мелитополя, Вольнянска, Каменка-Днепровского района, изучали Киево-Печерский патерик, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Отныне за большинством святых, которые несли свой духовный подвиг в первые годы основания Киево-Печерского монастыря, дети будут видеть реальных людей того времени с их духовной жизнью, которая является примером для каждого христианина. Можно сказать, что усилие, которое приложили воспитанники к изучению материала, привело к празднику обретения новых друзей в Церкви Небесной", - отмечается на сайте епархии.