На девятый день преставления архиепископа Илария в скиту Киево-Печерской лавры состоялись заупокойные службы

В субботу, 24 марта, на девятый день со дня преставления архиепископа Макаровского Илария, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия клирики Макаровского викариатства совершили Божественную литургию и панихиду в храме скита Киево-Печерской лавры в честь Печерской иконы Божией Матери.

Как отмечает сайт Киевской митрополии УПЦ, год назад, 19 февраля, новопреставленный архиепископ Иларий сослужил за освящением этого храма, которое возглавлял Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Богослужение возглавил благочинный Бышевского благочиния архимандрит Филарет (Егоров). По завершении панихиды отец Филарет от имени священнослужителей викариатства, родных и близких почившего владыки, выразил слова благодарности Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, архипастырям и пастырям, всем, кто помогал во время болезни архиепископа Илария, за духовную и материальную поддержку.

Также отец благочинный поблагодарил наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, и скитоначальника отца Пимена с братией обители, которые приняли деятельное участие в организации поминовения владыки.

В этот же день клирики викариатства совершили литию на могиле новопреставленного архиерея. Со словами теплой благодарности ко всем, кто помогал, обратились также мама владыки Любовь Афанасьевна и брат почившего архипастыря Сергей Степанович.