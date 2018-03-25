Во Франции прошла панихида в день 70-летия кончины философа Николая Бердяева
17:25, 25 марта 2018Православие
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Николай Бердяев, русский философ / cerkov-ru.eu
В день 70-летия со дня кончины Николая Бердяева, 24 марта, в его приходе - Трехсвятительском кафедральном храме в Париже (5, rue Pétel, Paris XV) была совершена панихида по известному русскому философу.
В этот же день на месте захоронения Николая Бердяева - муниципальном кладбище г. Кламар, у его могилы была совершен заупокойная лития, которую совершил Управляющий Корсунской епархии Русской Православной Церкви епископ Нестор. Об этом сообщается на сайте Корсунской епархии.
По сложившейся традиции, уже на протяжении 70 лет, 24 марта, клир Западноевропейского экзархата (позже - Корсунской епархии) молитвенно чтит память великого руссого мыслителя.
Заботой клириков епархии по сей день в должном порядке содержится дом и расположенный в нем музей Николая Бердяева, а также обеспечивается надлежащий уход за местом захоронения русского философа.
/ cerkov-ru.eu
На могиле Николая Бердяева была совершен заупокойная лития / cerkov-ru.eu
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