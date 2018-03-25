В Киево-Печерской лавре состоялась архиерейская хиротония епископа Дубенского Пимена (видео)

В воскресенье, 25 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением состоялась архиерейская хиротония. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом Божественной литургии был совершен особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Его основными элементами являются исповедание веры кандидата в епископскую степень священства, его обеты беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, отцов Церкви, а также многолетия Предстоятелю, архиереям, всему церковному собранию и самому ставленнику.

За богослужением была совершена епископская хиротония над преподавателем Киевской духовной академии архимандритом Пименом (Воятом).

14 марта 2018 года Священным Синодом УПЦ (Журнал №6) преподаватель Киевской духовной академии архимандрит Пимен (Воят Павел Михайлович) избран епископом Дубенским, викарием Ровенской епархии. Чин наречения накануне возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии и семинарии.

В конце богослужения Предстоятель произнес Слово к новопоставленному епископу Дубенскому Пимену и вручил ему архиерейский жезл. После этого владыка преподал верующим традиционное первое архипастырьское благословение.