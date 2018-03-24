Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре

Накануне Недели пятой Великого поста, 24 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра последнее воскресенье Великого поста накануне седмицы, предшествующей Страстной - седмицы страстей Христовых. В это воскресенье совершается память преподобной Марии Египетской – удивительной святой, которая поднялась к Богу с глубокого падения и, покаявшись, из состояния блудницы доросла до больших духовных высот. Церковь дает верующим этот пример, чтобы даже те, кто являются большими грешниками, не впадали в отчаяние, а обращались с покаянием к Богу, благодатью Которого может обновиться каждый.

Завтра в Трапезном храме Предстоятель возглавит Божественную литургию и совершит архиерейскую хиротонию. Начало богослужения в 7:30.