Консул Грузии в Одессе посетил резиденцию митрополита Одесского и Измаильського Агафангела
23:22, 24 марта 2018Православие
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Владыка пожелал консулу помощи Божией в дипломатической деятельности / eparhiya.od.ua
В субботу, 24 марта, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял в своей резеденции консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили.
Владыка пожелал консулу помощи Божией в дальнейшей дипломатической деятельности на благо и процветание народов Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Владыка митрополит также вручил высокому гостю благословенную архипастырскую грамоту, икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и памятные книги.
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