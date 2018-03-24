Консул Грузии в Одессе посетил резиденцию митрополита Одесского и Измаильського Агафангела

23:22, 24 марта 2018
Православие
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Владыка пожелал консулу помощи Божией в дальнейшей дипломатической деятельности на благо и процветание народов Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Владыка митрополит также вручил высокому гостю благословенную архипастырскую грамоту, икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и памятные книги.

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