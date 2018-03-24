К юбилею кафедрального собора Финляндии будет исполнена «Страстная седмица» Штейнберга, запрещенная в СССР

В Вербное Воскресенье, 25-го марта, в Успенском кафедральном соборе Хельсинки состоится совместное выступление Хора Успенского кафедрального собора и камерного хора «Аддиктио» п/у Варвары Меррас-Хяюрюнен.

На концерте будет впервые исполнено сочинение Максимилиана Осеевича Штейнберга (1883-1946) ”Страстная седмица” op. 13, сообщает пресс-служба Финляндской Православной Церкви.

Ученик, преемник и зять Н.А. Римского-Корсакова М.О. Штейнберг оставил свой след в истории как учитель Дмитрия Шостаковича, в качестве преподавателя гармонии и композиции, а впоследствии и проректора Ленинградской консерватории.

В 1921-23 гг. М. Штейнберг сочинил 11-частный цикл «Страстная Седмица», построенный на древнерусских роспевах. В своих трудах Штейнберг, по всей видимости, следовал примеру А.Гречанинова (1864-1956 гг.), представившего в 1912 г. слушателям одноименный цикл – серию расположенных хронологически песнопений Страстной Седмицы, кульминацией которых становится «Да молчит всякая плоть» – песнопение, исполняющееся вместо Херувимской песни на Божественной Литургии Великой субботы.

Советская власть воспрепятствовала исполнению «Страстной седмицы» Штейнберга, и его ученик, Д. Шостакович вывез контрабандой рукопись своего учителя в США в 1957 г. В России это редкое сочинение стало известным лишь в 2000-х годах. Теперь оно будет представлено и финляндскому слушателю.

«Страстная седмица» Штейнберга – давно забытый шедевр, но при этом яркий пример того, в каком направлении православное песнопение в России “Серебряного века” могло бы развиваться, если бы это не было запрещено тоталитарным режимом. Как призыв к смирению и самоуглублению сочинение Штейнберга по праву может занять место в ряду великих шедевров А.Гречанинова и С.Рахманинова.

Данный концерт является одним из праздничных событий, посвящённых 150 -летнему юбилею Успенского кафедрального собора финляндской столицы.