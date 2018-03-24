Богословы обсудили классификацию расколов

В четверг, 22 марта, в малом актовом зале Московской духовной академии комиссия по церковному праву Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви совместно с кафедрой церковно-практических дисциплин МДА провела семинар, посвящённый проблеме классификации расколов.

Богословы обратили особое внимание на проблему классификации расколов в рамках современной богословской и канонической терминологии, сообщает пресс-служба МДА.

Модератором семинара выступил доцент Кафедры церковно-практических дисциплин, секретарь комиссии по церковному праву протоиерей Александр Задорнов.

Секретарь Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, член комиссии по церковному праву Межсоборного присутствия священник Максим Плякин представил исторический, литургический и канонический очерк вопроса об отношении к расколам и раскольникам в Православной Церкви. В своём сообщении доцент Московской духовной академии Роман Михайлович Конь, член комиссии по церковному просвещению и диаконии Межсоборного присутствия, обратил особое внимание на трудность классификации расколов в рамках современной богословской и канонической терминологии.

Материалы семинара будут опубликованы для общественного обсуждения.