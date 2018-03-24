В праздник Похвалы Богородицы митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре (видео)

В субботу пятой седмицы Великого поста, день праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, 24 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением состоялась архиерейская хиротония. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступничеством Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося в руках икону Пресвятой Богородицы по городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь, народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя Небесную Заступницу спасти свой город. Ночью поднялась страшная буря, которая потопила флот нападающих, и город был спасен. С того времени, как воспоминание об этом великом чуде, Православная Церковь постановила совершать Похвалу Пресвятой Богородицы. Сначала праздник отмечался в Константинополе - в том храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы Ее земной жизни - риза и пояс; но позже стал общим для всей Восточной Церкви.

За богослужением была совершена хиротония секретаря Тульчинской епархии архимандрита Сергия (Аницоя) во епископа Ладыжинского.

14 марта 2018 года Священным Синодом УПЦ (Журнал №5) архимандрит Сергий (Аницой Сергей Леонидович) избран епископом Ладыжинским, викарием Тульчинской епархии. Чин наречения накануне возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии и семинарии.

Богослужебные песнопения исполнял хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка). За Божественной литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения Предстоятель произнес традиционное слово к новопоставленного епископа Ладыжинского Сергея и вручил ему архиерейский жезл. По традиции иерарх подал верующим свое первое архипастырское благословение.