День Похвалы Богородицы: история и значение праздника

18:17, 24 марта 2018
Православие
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Этот особый день, посвященный Пресвятой Деве Марии, в церковном календаре появился после чудесного избавления Константинополя от вражеской осады в 626 году. Это был не единственный случай, когда Богоматерь по молитвам жителей города спасла его от захватчиков. Поэтому обычай собираться раз в год в знаменитом Влахернском храме (куда горожане приходили в трудные дни для молитвы) и благодарить Богородицу за милость и защиту укоренилась в Константинополе. Постепенно этот исключительно византийский праздник распространился по всей Православной Церкви. И уже более десяти веков Похвала Богородицы празднуется на пятой неделе Великого поста. Связано это с тем, что по преданию именно в пятую субботу Четыредесятницы случилось чудесное спасение города, которое и положило начало традиции.

Какое же отношение этот праздник имеет к нам сегодня? В кондаке Богородице, написанном в честь избавления Константинополя в 626 году, поется: «яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи» («имеющая силу непобедимую, от всяких нас бед освободи»). Конечно, приходя в этот день в храм, современные верующие вспоминают не только те далекие события — сложно искренне благодарить за то, что известно лишь по нескольким строчкам из книги. Но в жизни каждого верующего человека есть моменты, когда мы обращаемся к Богоматери с какой-то своей скорбью и получаем облегчение, чувствуем участие Матери Божьей в нашей собственной жизни. Каждому есть за что поблагодарить Ее.

А вместе все мы благодарим Ее за то, что Она сподобилась стать Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

Похвала Пресвятой Богородицы, XV в.

АКАФИСТ «ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ»

Акафист «Похвала Богородице» — это молебное благодарственное пение, посвященное Той, Которая родила Спасителя всем миру. Раз в году — на пятой неделе Великого поста — верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к Ней. Есть немало хвалебных песен, посвященных Иисусу, святым, церковным праздникам, но все они появились позже, чем Акафист Богоматери. Именно он стал началом новой гимнографической традиции в VI-VII веках. И до сих пор это единственный из всех акафист, который вписан в богослужебный устав и включен непосредственно в церковную службу.

«Радуйся..., радуйся..., радуйся...» — повторяются на протяжении всего акафиста слова Архангела, благовестившего Деве Марии о рождении Сына. И, кажется, так неожиданно звучит этот призыв в дни Великого поста, когда все в храме настраивает на покаяние: когда всего лишь два дня назад здесь же звучал Великий канон Андрея Критского на Мариином стоянии, все ближе Страстная седмица и все напоминает о Жертве, принесенной на Голгофе...

Но ведь Сам Христос заповедал не быть унылыми во время поста (Мф. 6:16). Воскресение Христово свершилось, и мы знаем об этом. Можем ли мы не радоваться и не благодарить Господа и Матерь Божью?..

Мы предлагаем вам текст Акафиста Похвала Богородицы, который читается в храме вечером накануне праздника, то есть в пятницу пятой седмицы Великого поста. Он может читаться по желанию верующего дома и в другие дни.

Похвала Пресвятой Богородицы, XVIII в.

ИКОНА «ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ»

События праздника и Акафист Богоматери легли в основу иконы «Похвала Богородицы», получившей распространение в XIV–XV веках. Дева Мария изображается в окружении пророков, у каждого из которых в руках свитки с предсказаниями прихода в мир Мессии и предметы, символизирующие это событие. В своих пророчествах они иносказательно говорили о Пресвятой Деве, например, как о лестнице, соединяющей Небо и землю, как о расцветшем жезле и как о вратах, через которые придет Христос... Бывает, что рядом с Богородицей изображаются святые-гимнографы, восхвалявшие ее в своих молитвенных трудах. В клеймах иконы могут быть изображены события жизни Богородицы и случаи Ее заступничества и помощи верующим.

Икона «Похвала Богородицы» поистине «гимн в красках»: в ней находят визуальное отображение поэтические образы, связанные с Богородицей и встречающиеся в посвященном Ей Акафисте.

Развитие темы Похвалы Пресвятой Богородицы можно увидеть в храмовых росписях XVI-XVII веков. В Ферапонтовом Богородице-Рождественском монастыре сохранился цикл фресок «Похвала Богородице», созданный знаменитым иконописцем Дионисием и его сыновьями. 

Что же касается иконы, перед которой молились жители Константинополя во Влахернском храме, то этот образ Пречистой с Младенцем, называемый Одигидрия (Путеводительница), стал одним из самых распространенных в православной иконографии. Считается, что Влахернская икона после падения Византии была перенесена на Афон, а позже прислана в Москву и сейчас находится в Успенском соборе.

В праздник Акафист может читаться перед любой богородичной иконой.

Дионисий. Похвала Богородицы. Роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре

СЛУЖБА ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ

Служба праздника Похвала Богородицы не похожа ни на одну другую службу года. Бывает, что по просьбам верующих или по приходской традиции в церкви читаются акафисты, но лишь раз в году акафист в один и тот же день звучит во всех православных храмах во время богослужения.

Вечером в пятницу на утрене после обычного начала, псалмов и молитв с кондака «Взбранной Воеводе...» начинается Акафист. Он состоит из 12 икосов (хвалебных строф, содержащих рефрен «радуйся») и 12 кондаков (меньших по объему, чем икосы, строф, завершающихся рефреном «Аллилуйя»), но во время богослужения делится на четыре части — по 3 кондака и 3 икоса. Для чтения фрагментов Акафиста священнослужитель выходит через царские врата и встает перед помещенной в центре храма иконой Богородицы.

В Субботу Акафиста, как и во все субботы Великой Четыредесятницы, служится Литургия Иоанна Златоуста. К Евангелию дня прибавляется фрагмент Евангелия, посвященный Богородице.

МОЛИТВА ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ

Акафист Богородице — это и есть молитва Похвала Богородице. Но есть и короткие молитвы праздника — тропарь и кондак.

Тропарь Похвалы Богородицы: Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Уразумев таинственный смысл повеления Божия, поспешно явился бесплотный [Архангел] в доме Иосифа и сказал Непознавшей брака: «Приклонивший [Своим] сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим вид раба, я в изумлении восклицаю: радуйся, Дева, в брак не вступившая».

Кондак Похвалы Богородицы: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!

Тропарь, то есть, краткое молитвенное песнопение с объяснением смысла праздника, рассказывает о явлении Архангела в доме Иосифа с благовестием о рождении через Нее Сына Божия. Господень Посланник призывает Марию: «радуйся, Невесто Неневестная». И эти его слова повторяются на протяжении всего Акафиста. Они же есть и в другой краткой молитве — кондаке Похвалы Богородицы: «Взбранной Воеводе победительная...»

Этот кондак был посвящен конкретным событиям 626 года, когда Константинополь по милосердию Богородицы был спасен от нападения варваров. Но постепенно историческая привязка все больше стиралась, и молитва приобретала все более обобщенный смысл. «Взбранной Воеводе» читается верующими в ежедневном молитвенном правиле, ее же повторяют при необходимости, обращаясь к Богородице с просьбой о помощи и заступничестве.

По материалам "Фомы в Украине". 

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