День Похвалы Богородицы: история и значение праздника

Похвала Богородицы, или Суббота Акафиста, в 2018 году приходится на 24 марта.

Этот особый день, посвященный Пресвятой Деве Марии, в церковном календаре появился после чудесного избавления Константинополя от вражеской осады в 626 году. Это был не единственный случай, когда Богоматерь по молитвам жителей города спасла его от захватчиков. Поэтому обычай собираться раз в год в знаменитом Влахернском храме (куда горожане приходили в трудные дни для молитвы) и благодарить Богородицу за милость и защиту укоренилась в Константинополе. Постепенно этот исключительно византийский праздник распространился по всей Православной Церкви. И уже более десяти веков Похвала Богородицы празднуется на пятой неделе Великого поста. Связано это с тем, что по преданию именно в пятую субботу Четыредесятницы случилось чудесное спасение города, которое и положило начало традиции.

Какое же отношение этот праздник имеет к нам сегодня? В кондаке Богородице, написанном в честь избавления Константинополя в 626 году, поется: «яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи» («имеющая силу непобедимую, от всяких нас бед освободи»). Конечно, приходя в этот день в храм, современные верующие вспоминают не только те далекие события — сложно искренне благодарить за то, что известно лишь по нескольким строчкам из книги. Но в жизни каждого верующего человека есть моменты, когда мы обращаемся к Богоматери с какой-то своей скорбью и получаем облегчение, чувствуем участие Матери Божьей в нашей собственной жизни. Каждому есть за что поблагодарить Ее.

А вместе все мы благодарим Ее за то, что Она сподобилась стать Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

АКАФИСТ «ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ»

Акафист «Похвала Богородице» — это молебное благодарственное пение, посвященное Той, Которая родила Спасителя всем миру. Раз в году — на пятой неделе Великого поста — верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к Ней. Есть немало хвалебных песен, посвященных Иисусу, святым, церковным праздникам, но все они появились позже, чем Акафист Богоматери. Именно он стал началом новой гимнографической традиции в VI-VII веках. И до сих пор это единственный из всех акафист, который вписан в богослужебный устав и включен непосредственно в церковную службу.

«Радуйся..., радуйся..., радуйся...» — повторяются на протяжении всего акафиста слова Архангела, благовестившего Деве Марии о рождении Сына. И, кажется, так неожиданно звучит этот призыв в дни Великого поста, когда все в храме настраивает на покаяние: когда всего лишь два дня назад здесь же звучал Великий канон Андрея Критского на Мариином стоянии, все ближе Страстная седмица и все напоминает о Жертве, принесенной на Голгофе...

Но ведь Сам Христос заповедал не быть унылыми во время поста (Мф. 6:16). Воскресение Христово свершилось, и мы знаем об этом. Можем ли мы не радоваться и не благодарить Господа и Матерь Божью?..

Мы предлагаем вам текст Акафиста Похвала Богородицы, который читается в храме вечером накануне праздника, то есть в пятницу пятой седмицы Великого поста. Он может читаться по желанию верующего дома и в другие дни.

ИКОНА «ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ»

События праздника и Акафист Богоматери легли в основу иконы «Похвала Богородицы», получившей распространение в XIV–XV веках. Дева Мария изображается в окружении пророков, у каждого из которых в руках свитки с предсказаниями прихода в мир Мессии и предметы, символизирующие это событие. В своих пророчествах они иносказательно говорили о Пресвятой Деве, например, как о лестнице, соединяющей Небо и землю, как о расцветшем жезле и как о вратах, через которые придет Христос... Бывает, что рядом с Богородицей изображаются святые-гимнографы, восхвалявшие ее в своих молитвенных трудах. В клеймах иконы могут быть изображены события жизни Богородицы и случаи Ее заступничества и помощи верующим.

Икона «Похвала Богородицы» поистине «гимн в красках»: в ней находят визуальное отображение поэтические образы, связанные с Богородицей и встречающиеся в посвященном Ей Акафисте.

Развитие темы Похвалы Пресвятой Богородицы можно увидеть в храмовых росписях XVI-XVII веков. В Ферапонтовом Богородице-Рождественском монастыре сохранился цикл фресок «Похвала Богородице», созданный знаменитым иконописцем Дионисием и его сыновьями.

Что же касается иконы, перед которой молились жители Константинополя во Влахернском храме, то этот образ Пречистой с Младенцем, называемый Одигидрия (Путеводительница), стал одним из самых распространенных в православной иконографии. Считается, что Влахернская икона после падения Византии была перенесена на Афон, а позже прислана в Москву и сейчас находится в Успенском соборе.

В праздник Акафист может читаться перед любой богородичной иконой.

СЛУЖБА ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ

Служба праздника Похвала Богородицы не похожа ни на одну другую службу года. Бывает, что по просьбам верующих или по приходской традиции в церкви читаются акафисты, но лишь раз в году акафист в один и тот же день звучит во всех православных храмах во время богослужения.

Вечером в пятницу на утрене после обычного начала, псалмов и молитв с кондака «Взбранной Воеводе...» начинается Акафист. Он состоит из 12 икосов (хвалебных строф, содержащих рефрен «радуйся») и 12 кондаков (меньших по объему, чем икосы, строф, завершающихся рефреном «Аллилуйя»), но во время богослужения делится на четыре части — по 3 кондака и 3 икоса. Для чтения фрагментов Акафиста священнослужитель выходит через царские врата и встает перед помещенной в центре храма иконой Богородицы.

В Субботу Акафиста, как и во все субботы Великой Четыредесятницы, служится Литургия Иоанна Златоуста. К Евангелию дня прибавляется фрагмент Евангелия, посвященный Богородице.

МОЛИТВА ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ

Акафист Богородице — это и есть молитва Похвала Богородице. Но есть и короткие молитвы праздника — тропарь и кондак.

Тропарь Похвалы Богородицы: Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Уразумев таинственный смысл повеления Божия, поспешно явился бесплотный [Архангел] в доме Иосифа и сказал Непознавшей брака: «Приклонивший [Своим] сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим вид раба, я в изумлении восклицаю: радуйся, Дева, в брак не вступившая».

Кондак Похвалы Богородицы: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!

Тропарь, то есть, краткое молитвенное песнопение с объяснением смысла праздника, рассказывает о явлении Архангела в доме Иосифа с благовестием о рождении через Нее Сына Божия. Господень Посланник призывает Марию: «радуйся, Невесто Неневестная». И эти его слова повторяются на протяжении всего Акафиста. Они же есть и в другой краткой молитве — кондаке Похвалы Богородицы: «Взбранной Воеводе победительная...»

Этот кондак был посвящен конкретным событиям 626 года, когда Константинополь по милосердию Богородицы был спасен от нападения варваров. Но постепенно историческая привязка все больше стиралась, и молитва приобретала все более обобщенный смысл. «Взбранной Воеводе» читается верующими в ежедневном молитвенном правиле, ее же повторяют при необходимости, обращаясь к Богородице с просьбой о помощи и заступничестве.