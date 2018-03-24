Священномученик Кассиан (Кузык): иеромонах Киево-Печерской лавры, расстрелянный за то, что «яро ненавидел советскую власть»

Архивное дело иеромонаха Кассиана отличается от сотен других тем, что в нем зафиксирован «богатый обвинительный материал». В деле сохранены как показания свидетелей-доносчиков, так и протоколы допросов самого монаха, который говорил об издевательствах советской власти над людьми и пророчил падение коммунистического режима. За антисоветскую агитацию иеромонах Кассиан был приговорен к расстрелу, приняв в стенах Лукьяновской тюрьмы мученическую смерть за веру Христову...

Будущий священномученик Климент Андреевич Кузык родился в 1882 году в селе Гнездично Волынской губернии в крестьянской семье.

В Киево-Печерской лавре на послушании находился с октября 1907 года. Нес различные послушания в лаврской странноприимнице, Голосеевской пустыни, Спасо-Преображенской пустыни, из которой 24 сентября 1918 г. переведен на послушание в экономическое ведомство (сапожная мастерская).

Известно, что будущий священномученик был певчим в лавре, а 1921 году окончил лаврские пастырские курсы.

Монашеский постриг принял 9 марта 1922 года, а в 1923 был рукоположен в сан иеродиакона в Демиевской Вознесенской церкви.

Место проживания отца Кассиана после закрытия Киево-Печерской лавры неизвестно.

В 1932 году иеромонаха арестовывают за хранение золотых монет, переданных ему монастырем еще в начале 20-х. Некоторое время отец Кассиан находился под арестом, после чего, в 1933, был без документов и паспорта выслан из Киева за 50-километровую зону – в Белую Церковь.

В середине 30-х годов вместе с другими монахами Киево-Печерской лавры отец Кассиан переехал в Черкассы, где работал сапожником в артели «Трудшвец». Вероятно, по просьбе НКВД на отца Кассиана от имени артели 17 декабря 1937 г. поступает характеристика следующего содержания:

«Сапожник Кузык К.А. работает в артели… Бывший монах… в монастыре находился до 1926 или 1927 г., всего лет 25… Очень вредный тип… Сюда прибыл из Белой Церкви. Делает много браку, не сомневаемся, что с целью вредительства. Занимается контрреволюционной агитацией. Относится исключительно отрицательно к советской власти. Говорит, что выборы - не демократия, а простой обман трудящихся. Считаем, что его место не в артели, а в тюрьме. Просим принять соответствующие меры».

По данным свидетелей-доносчиков, отец Кассиан «был бесприходным бродячим попом», «ярым церковником, который ненавидит советскую власть».

Иеромонах обвинялся в том, что говорил: «Стахановское движение - ненормальное явление, это высшая форма эксплуатации людей, выжимание последних соков за бесценок...»; «Демократические выборы в Верховный Совет - только на бумаге, а на деле, кому надо, тот и будет избран... Я голосовать не буду и никому не советую...»

Советскому режиму в своих высказываниях он пророчил падение: «Коммунистов будут сжигать на кострах... Скоро наступит священная война и Бог поможет уничтожить советскую власть...», «Скоро наступит Страшный Суд, будет новый свет, не будет колхозов и советской власти...»; «Советская власть издевается не только надо мной, но и над всеми верующими. Скоро Бог смилуется над нами. Настанет время, в церквях будут опять молиться Богу, а духовенство будет опять учить народ миру и любви...»

Отец Кассиан был арестован 20 декабря 1937 г. Черкасским районным отделом НКВД. Содержался под стражей в черкасской тюрьме. Обвинялся по ст. 54-10 Уголовного кодекса УССР за антисовесткую агитацию.

Обвинения в контрреволюционной деятельности монах отверг, виновным себя не признал. Решением «тройки» при Киевском облуправлении НКВД Украинской Республики от 25 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение 14 января 1938 года, скорее всего, в стенах Лукьяновской тюрьмы.

15 мая 1989 года Климент Андреевич Кузык был официально реабилитирован.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года включен в число новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру.