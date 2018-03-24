На Черниговщине почтили память жертв Сулацкой трагедии
06:45, 24 марта 2018Православие
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75 лет назад немецко-фашистскими захватчиками были заживо сожжены мирные жители села Сулак и Коробчино / orthodox.cn.ua
В пятницу, 23 марта, на Черниговщине почтили память жертв Сулацкой трагедии.
В этот день возле памятника жертвам Сулацкой трагедии состоялся митинг-реквием “Скорбная свеча памяти”, люди возложили цветы, посмотрели фильм воспоминаний очевидцев трагедии, а духовенство Украинской Православной Церкви отслужило панихиду в Николаевской церкви села по трагически погибшими односельчанами. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.
75 лет назад, 23 марта 1943 г., немецко-фашистскими захватчиками были заживо сожжены мирные жители села Сулак и Коробчино.
/ orthodox.cn.ua
/ orthodox.cn.ua
На Черниговщине почтили память жертв Сулацкой трагедии / orthodox.cn.ua
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