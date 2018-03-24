В пятницу, 23 марта, на Черниговщине почтили память жертв Сулацкой трагедии.

В этот день возле памятника жертвам Сулацкой трагедии состоялся митинг-реквием “Скорбная свеча памяти”, люди возложили цветы, посмотрели фильм воспоминаний очевидцев трагедии, а духовенство Украинской Православной Церкви отслужило панихиду в Николаевской церкви села по трагически погибшими односельчанами. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

75 лет назад, 23 марта 1943 г., немецко-фашистскими захватчиками были заживо сожжены мирные жители села Сулак и Коробчино.