В Троице-Сергиевой лавре пройдет финал Международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2018»

Победители региональных этапов Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2018» будут бороться за призовые места в заключительном туре конкурса в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

В 2018 году в региональных этапах приняли участие более 13 тысяч человек. Оглашение результатов работы жюри состоится 30 марта 2018 года, сообщается на сайте лавры.

52 этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2018», организатором которого выступает Православный военно-патриотический центр «Пересвет», проводились в 32 регионах России и Республике Казахстан.

Участниками конкурса являются обучающиеся, воспитанники и педагоги образовательных, общественных, религиозных и других организаций и учреждений культуры в возрасте от 6 лет.

Конкурс приурочен к празднику Пасхи и имеет целью приобщение детей и подростков к православной культуре и традициям народного творчества.