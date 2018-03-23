В Киево-Печерской лавре состоялось богослужение с акафистом Богородице

23:17, 23 марта 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, богослужение праздника Похвалы Пресвятой Богородицы имеет особенность, которая отличает его от всех других церковных служб. Во время утрени особым образом совершается акафист Богоматери: он разделен на четыре части и торжественно исполняется хором.

Сам праздник установлен в IX веке в память о неоднократном освобождении Богоматерью Константинополя от врагов, акафист создан еще в VII веке.

/ news.church.ua
/ news.church.ua

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