В Киево-Печерской лавре состоялось богослужение с акафистом Богородице
23:17, 23 марта 2018Православие
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Во время утрени особым образом совершается акафист Богоматери / news.church.ua
Накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, 23 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил утреню с акафистом Богоматери в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, богослужение праздника Похвалы Пресвятой Богородицы имеет особенность, которая отличает его от всех других церковных служб. Во время утрени особым образом совершается акафист Богоматери: он разделен на четыре части и торжественно исполняется хором.
Сам праздник установлен в IX веке в память о неоднократном освобождении Богоматерью Константинополя от врагов, акафист создан еще в VII веке.
/ news.church.ua
В Киево-Печерской лавре состоялось богослужение с акафистом Богородице / news.church.ua
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