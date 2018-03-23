В Киево-Печерской лавре состоялось богослужение с акафистом Богородице

Накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, 23 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил утреню с акафистом Богоматери в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, богослужение праздника Похвалы Пресвятой Богородицы имеет особенность, которая отличает его от всех других церковных служб. Во время утрени особым образом совершается акафист Богоматери: он разделен на четыре части и торжественно исполняется хором.

Сам праздник установлен в IX веке в память о неоднократном освобождении Богоматерью Константинополя от врагов, акафист создан еще в VII веке.