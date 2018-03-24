В Международный день человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта, Киево-Печерская лавра приняла людей с синдромом Дауна.

В этот день был отслужен молебен о здравии перед частичкой мощей преподобного Агапита Печерского, которая была выставлена в Крестовоздвиженском храме специально к приезду гостей. Об этом сообщается на сайте обители.

"С радостью принимала братия социального отдела пациентов Психоневрологического диспансера № 4 г. Киева. С детской непосредственностью и благоговением гости слушали архимандрита Глеба, которому помогал иеродиакон Филарет. Всех окропили святой водой, подарили иконки, лаврский шоколад, священнослужители призвали не оставлять добрую традицию посещения святой обители в дни Великого поста", - сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.