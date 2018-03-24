Киево-Печерская лавра приняла людей с синдромом Дауна
00:47, 24 марта 2018Православие
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В этот день был отслужен молебен о здравии / lavra.ua
В Международный день человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта, Киево-Печерская лавра приняла людей с синдромом Дауна.
В этот день был отслужен молебен о здравии перед частичкой мощей преподобного Агапита Печерского, которая была выставлена в Крестовоздвиженском храме специально к приезду гостей. Об этом сообщается на сайте обители.
"С радостью принимала братия социального отдела пациентов Психоневрологического диспансера № 4 г. Киева. С детской непосредственностью и благоговением гости слушали архимандрита Глеба, которому помогал иеродиакон Филарет. Всех окропили святой водой, подарили иконки, лаврский шоколад, священнослужители призвали не оставлять добрую традицию посещения святой обители в дни Великого поста", - сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.
/ lavra.ua
Киево-Печерская лавра приняла людей с синдромом Дауна / lavra.ua
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