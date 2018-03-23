К 140-летию Сергея Рахманинова в московском храме пройдет всенощная на музыку композитора

В субботу 24 марта, в московском храме святителя Николая Чудотворца в Толмачах совершат Всенощное богослужение на музыку Сергея Рахманинова.

В службе примет участие регент храма, руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков, сообщает "Фома".

Как сообщил сам Алексей Пузаков, «исполнение всемирно известного духовного сочинения, одной из вершин творчества Рахманинова, приурочено к 140-летию со дня рождения композитора, которое отмечается 1 апреля».

"Произведение редко исполняется в храмах, тем более, полностью, так как оно отличается сложностью. А в советское время по идеологическим причинам эта замечательная музыка была вообще почти забыта", - отметил он.

В 2009 году Алексей Пузаков возродил традицию ежегодно исполнять в храме в Толмачах в одну из суббот Великого поста «Всенощную» Сергея Рахманинова, а в годовщину смерти Петра Чайковского (6 ноября) - его «Литургию».