На Волыни священники и верующие помолились за ушедшего год назад митрополита Нифонта

В четверг, 22 марта, в селе Галина Воля Старовиживского района Владимир-Волынской епархии УПЦ молитвенно помянули почившего год назад митрополита Нифонта.

В этот день в местном храме святого апостола Иоанна Богослова было совершено заупокойное богослужение. Среди многочисленного духовенства молились верующие и священники многих благочиний обеих волынских епархий, сообщает сайт Камень-Каширского благочиния УПЦ.

Литургию Преждеосвященных даров возглавил сподвижник покойного владыки Нифонта архимандрит Алипий (Сапега). После Богослужения отец Алипий обратился со словом проповеди к сотням людей, собравшихся в храме и на церковном дворе, призвав богомольцев и в дальнейшем не забывать в своих молитвах о почившем архипастыре.

На сельском кладбище, где, согласно завещанию владыки, он был похоронен, у его могилы также звучали заупокойные молитвы, в которых духовные чада покойного архиерея просили для его бессмертной души милости Божией, Царства Небесного и прощения свободных и несвободных грехов.

Напомним, 22 марта 2017, в 4 часа утра, на 69-м году жизни отошел ко Господу митрополит Нифонт (в миру Василий Андреевич Солодуха), который родился в семье крестьянина 5 октября 1948 г. В двухлетнем возрасте будущий волынский архиерей остался круглым сиротой, и все свою взрослую жизнь он защищал обездоленных, помогая и поддерживая тех, кто в этом нуждается.