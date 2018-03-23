Священники Херсонской епархии УПЦ передали медикаменты пациентам Херсонской детской областной больницы

В пятницу, 23 марта, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клирики Херсонской епархии Украинской Православной Церкви передали медикаменты для детей, находящихся на лечении в гематологическом отделении Херсонской областной детской клинической больницы.

Священники также ознакомились с достижениями и проблемами детского отделения и передали слова поздравлений от владыки Иоанна с грядущим праздником Пасхи Христовой, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.