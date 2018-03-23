Священники Херсонской епархии УПЦ передали медикаменты пациентам Херсонской детской областной больницы

18:59, 23 марта 2018
Православие
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/ pravoslavie.ks.uа

Священники также ознакомились с достижениями и проблемами детского отделения и передали слова поздравлений от владыки Иоанна с грядущим праздником Пасхи Христовой, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ

/ pravoslavie.ks.uа

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