Священники Херсонской епархии УПЦ передали медикаменты пациентам Херсонской детской областной больницы
18:59, 23 марта 2018Православие
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Медикаменты переданы для пациентов гематологического отделения / pravoslavie.ks.uа
В пятницу, 23 марта, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клирики Херсонской епархии Украинской Православной Церкви передали медикаменты для детей, находящихся на лечении в гематологическом отделении Херсонской областной детской клинической больницы.
Священники также ознакомились с достижениями и проблемами детского отделения и передали слова поздравлений от владыки Иоанна с грядущим праздником Пасхи Христовой, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.
Херсонская епархия оказала благотворительную помощь больным детям / pravoslavie.ks.uа
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