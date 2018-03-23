Румынский Патриарх Даниил поддержал семьи умерших после чешского взрыва

17:37, 23 марта 2018
Православие
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Румынский Патриарх Даниил поддержал семьи умерших после чешского взрыва / basilica.ro

Как сообщается на сайте Румынской Православной Церкви, Патриарх Даниил выразил соболезнование семьям погибших пяти румын после смерти в результате аварии на химическом заводе в Чешской Республике.

«С большой печалью я узнал известие об неожиданном уходе из жизни пяти румынских рабочих после взрыва на химическом заводе в районе Кралупы над Влтавой в Чешской Республике. В эти беспокойные минуты страданий и печали для семей, коллег и всех, кто их встретил, все мы выражаем наше сострадание. Мы молим, чтобы Иисус Христос, Победитель смерти, упокоил с праведными душами тех, кто ушел из жизни, где нет ни боли, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная. А скорбящих и огорченных укрепил в надежде на Воскресение, причастие и милосердную любовь к Пресвятой Троице», - выразил свои соболезнования Патриарх Даниил.

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