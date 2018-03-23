Румынский Патриарх Даниил поддержал семьи умерших после чешского взрыва

Предстоятель Румынской Православной церкви Патриарх Даниил выразил родительские соболезнования скорбящим семьям румын, умерших после чешского взрыва.

Как сообщается на сайте Румынской Православной Церкви, Патриарх Даниил выразил соболезнование семьям погибших пяти румын после смерти в результате аварии на химическом заводе в Чешской Республике.

«С большой печалью я узнал известие об неожиданном уходе из жизни пяти румынских рабочих после взрыва на химическом заводе в районе Кралупы над Влтавой в Чешской Республике. В эти беспокойные минуты страданий и печали для семей, коллег и всех, кто их встретил, все мы выражаем наше сострадание. Мы молим, чтобы Иисус Христос, Победитель смерти, упокоил с праведными душами тех, кто ушел из жизни, где нет ни боли, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная. А скорбящих и огорченных укрепил в надежде на Воскресение, причастие и милосердную любовь к Пресвятой Троице», - выразил свои соболезнования Патриарх Даниил.