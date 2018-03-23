В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил чин наречения новоизбранных викарных епископов УПЦ

В пятницу, 23 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин нарчення новоизбранных архиереев в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, согласно решению Священного Синода УПЦ от 14 марта (Журнал №5), преподаватель КДАиС архимандрит Пимен (Воят) был наречен епископом Дубенским, викарием Черниговской епархии, а секретарь Тульчинской епархии архимандрит Сергий (Аницой) – епископом Ладыжинским, викарием Тульчинской епархии.

За уставною традиции архимандрит Пимен и архимандрит Сергей обратились к архипастырям со Словом при наречении.

Хиротония новоизбранных архимандритов в епископы состоится в Киево-Печерской лавре.