В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил чин наречения новоизбранных викарных епископов УПЦ
16:17, 23 марта 2018Православие
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Предстоятель возглавил чин наречения новоизбранных викарных епископов / news.church.ua
В пятницу, 23 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин нарчення новоизбранных архиереев в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии и семинарии.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, согласно решению Священного Синода УПЦ от 14 марта (Журнал №5), преподаватель КДАиС архимандрит Пимен (Воят) был наречен епископом Дубенским, викарием Черниговской епархии, а секретарь Тульчинской епархии архимандрит Сергий (Аницой) – епископом Ладыжинским, викарием Тульчинской епархии.
За уставною традиции архимандрит Пимен и архимандрит Сергей обратились к архипастырям со Словом при наречении.
Хиротония новоизбранных архимандритов в епископы состоится в Киево-Печерской лавре.
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