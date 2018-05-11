Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ: Блаженнейший Онуфрий - вера, верность, ответственность, совесть и любовь

Пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви игумен Пафнутий знает Блаженнейшего митрополита Онуфрия еще со своих детских лет. Он вспомнил свои первые встречи с владыкой и предоставил фото из собственного архива.

Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ игумен Пафнутий

"По милости Божией мое родное село Корытное на Буковине называют колыбелью монахов и священников, ведь с него вышло около сорока священников и около десятка монахов, которые служат и несут послушание в разных епархиях Украины. Есть такая буковинская поговорка: «Добрий на початок», так вот, именно Блаженнейший Митрополит Онуфрий, который тоже родился и вырос в Корытном (мы даже соседи), стал своего рода первопроходцем, открывателем новой духовной династии и нашего села, и всего края.

Я вспоминаю детские годы, когда все село готовилось, потому что должен приехать Орест Березовский (такое мирское имя и фамилия Блаженнейшего) с монахами — Его Блаженство ежегодно приезжал в отпуск из Троице-Сергиевой Лавры со своим другом-монахом. К ним во двор приходили односельчане за советом, за благословением, а я только смотрел из-за забора, потому что мой отец был председателем колхоза и я не мог свободно прийти и пообщаться с монахами, хотя в другое время регулярно навещал родителей Блаженнейшего. Именно тогда у меня зародился интерес к монашеству, как и чем живут эти таинственные люди в черных одеждах?

Когда я уже учился в Киевском университете, то часто ходил в Киево-Печерскую Лавру, хотя еще не понимал силы и благодати церковных таинств, просто ставил свечи и пытался очищать мысли. Так вот одного летнего дня была служба под открытым небом на руинах Успенского собора, шли епископы и я увидел владыку Онуфрия. «Владыка, добрый день, Вы не узнаете меня?» — «О, ты уже вырос!» Владыка улыбнулся и крепко пожал мою руку, которую я механически протянул ему, как давнему школьному другу. О благословении я еще тогда не знал. И только через несколько лет, когда жизненные обстоятельства заставили меня серьезно переоценить свое отношение и к будущему, и к Богу, я пришел к Владыке за благословением, а еще через два года Блаженнейший благословил меня на монашество.

Блаженнейший никогда не давит на выбор человека, он молится, чтобы человек свободно и объективно его сделал, но если увидит, что человек небрежный или невнимательный —просто посмотрит своим пристальним взглядом. И ты поймешь свою вину. Его жизненную позицию можно охарактеризовать такими словами: вера, верность, ответственность, совесть и любовь. За недолгое время, что я несу послушание пресс-секретаря Его Блаженства, я уже успел убедиться в его терпении к людям, в стремлении понять и выслушать каждого, кто обращается за поддержкой или молитвой. Но советую: не пытайтесь Блаженнейшему сказать много, Владыка очень хорошо знает цену каждому слову и его вес. Лучше всего — попросите благословения и молитв, и очень скоро убедитесь, что все в Вашей жизни наладится.

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