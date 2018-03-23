На Сергиевском подворье в Иерусалиме состоялась презентация православного путеводителя по Святой Земле

На Сергиевском подворье в Иерусалиме 22 марта Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви совместно с Российским книжным союзом представили книгу Евгения Ванькина «По местам земной жизни Иисуса Христа».

Книга представляет собой православный путеводитель по Святой Земле, сообщает "Благовест-инфо".

Издание приурочено к 135-летию основания Императорского православного палестинского общества, сыгравшего огромную роль в поддержке православия на Святой Земле и сохранении ее святынь.

Святую Землю иногда называют «пятым Евангелием», потому что здесь все благовествует об Иисусе Христе. Здесь Он проповедовал, здесь претерпел страдания, здесь произошло Его Воскресение. Отсюда пошли с проповедью новой веры апостолы и здесь принимали смерть первые мученики. В эту колыбель христианства на протяжении двух тысячелетий устремляются тысячи паломников поклониться святым местам, освященным пребыванием Спасителя.

В новом путеводителе автор предлагает читателю изучить святые места, связанные с главными Евангельскими событиями. Автор последовательно ведет читателя по «паломническому пути» апостольских благовествований, рассказывая о преданиях и памятниках Священной истории.