В Знаменском соборе Нью-Йорка отметят 75-летие со дня кончины композитора Сергея Рахманинова

В Знаменском соборе Нью-Йорка молитвенно отметят 75-летие со времени кончины Сергея Рахманинова.

В воскресенье, 25 марта, в конце Божественной литургии в Знаменском Синодальном соборе будет совершено молитвенное поминовение знаменитого русского композитора, пианиста и дирижера. Об єтом сообщается на сайте РПЦЗ.

Сергей Васильевич скончался в Калифорнии 28 марта 1943 года и был погребен в штате Нью-Йорк.

Рассмотрев соответствующее прошение со стороны Церковно-музыкальной комиссии при Архиерейском Синоде, направленное Высокопреосвященнейшему митрополиту Илариону П.А. Фекулой, регентом Синодального хора в Нью-Йорке, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви выразил желание более широко отметить эту памятную дату на очередном заседании Архиерейского Синода после праздника Святой Пасхи, о чем будет объявлено дополнительно позже.