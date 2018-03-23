Заполярное село пытаются спасти постройкой в ​​нем храма

На полуострове Канин, на берегу Белого моря, расположено старинное поморское село Шойна. 300 оставшихся местных жителей стараются спасти его от запустения постройкой в нем православного храма.

Одно из самых отдаленных сел российского Заполярья – Шойна, находящееся в 380 километрах от Нарьян-Мара, возникло еще в старину. В 1933 году на его месте появились поселок и рыболовецкий колхоз, кроме того, было построено рыбоперерабатывающее предприятие, сообщает сайт Нарьян-Марской епархии РПЦ.

Шойне предрекали большое будущее, однако в конце 1980-х село начало приходить в запустение, так как из него стали уезжать люди.

На сегодня в селе проживают 300 человек, что для заполярной деревни вцелом немало. В Шойне есть средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, дом культуры, своя электростанция.

Тем не менее, жители села считают, что только с постройкой православного храма есть надежда, что Шойна не запустеет окончательно. В связи с этим, в 2016 году, побывавший в селе, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков благословил в нем строительство церкви и организацию при ней прихода. Было даже выбрано место под храм, которое и освятил владыка Иаков.

Как сообщает местная епархия, «сегодня у жителей многострадальной Шойны большое желание построить православный храм, которого здесь никогда не было. Ведь именно с началом духовной жизни они связывают надежды и на развитие села».