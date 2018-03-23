Православная молодежь создала комиксы о технике духовной безопасности

Издание для подростков «Техника духовной безопасности», выполненное в стиле комикса, презентовал Отдел по делам молодежи Выборгской епархии РПЦ.

Пособие с цветными иллюстрациями, изданное тиражом 1000 экземпляров, будут раздавать подросткам, а также передадут в другие епархии Русской Православной Церкви, сообщает "Фома".

"Нам порой задают вопросы о том, что есть некие упреки, почему так, а не иначе? Наша попытка дать ответ - в таком иллюстрированном варианте, в стиле хайтек и креативном материале. Он доступен для молодого поколения", - отметил на презентации епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Издание в доступной форме и с помощью ярких иллюстраций знакомит молодежь с правилами поведения в церковной среде. В частности, рассказывается о том, как правильно одеться для посещения храма, как поставить свечу или как подготовиться к Таинству Крещения.

"В любом возрасте рисунки воспринимаются проще и легче. Чтобы нас сильно не сравнивали с комиксами, был разработан стиль рисунка. Все рисунки были выполнены акварелью, после этого доделаны компьютерной графикой. Это пособие не продается, будем раздавать", - пояснил глава Отдела по делам молодежи Выборгской епархии протоиерей Артемий Литвинов.

Сообщается, что пособием для молодежи уже заинтересовались священники из Великого Новгорода и Беларуси.