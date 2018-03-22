Киевская парафия в честь 40 Севастийских мучеников отметила престольный праздник

22:46, 22 марта 2018
Православие
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/ mitropolia.kiev.ua

В этот день по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в храме в честь 40 Севастийских мучеников была совершена праздничная литургия, которую возглавил викарий Киевской Митрополии, управляющий Южным киевским викариатством, епископ Васильковский Николай. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

После сугубой ектении владыка вознес молитву за мир в Украине.

В завершение литургии епископ Николай и духовенство совершили чин прославления 40 Севастийских мучеников перед частицами их святых мощей.

Владыка Николай тепло поздравил собравшихся с престольным праздником, пожелал всем молитвенного покровительства мучеников Севастийских и передал благословение и поздравление с праздником от Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

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