Киевская парафия в честь 40 Севастийских мучеников отметила престольный праздник

В день памяти 40 Севастийских мучеников, 22 марта, приход в честь мучеников Севастийских Святошинского благочиния города Киева отметил свой престольный праздник.

В этот день по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в храме в честь 40 Севастийских мучеников была совершена праздничная литургия, которую возглавил викарий Киевской Митрополии, управляющий Южным киевским викариатством, епископ Васильковский Николай. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

После сугубой ектении владыка вознес молитву за мир в Украине.

В завершение литургии епископ Николай и духовенство совершили чин прославления 40 Севастийских мучеников перед частицами их святых мощей.

Владыка Николай тепло поздравил собравшихся с престольным праздником, пожелал всем молитвенного покровительства мучеников Севастийских и передал благословение и поздравление с праздником от Предстоятеля Украинской Православной Церкви.