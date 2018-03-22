Митрополит Минский рассказал о возможной канонизации митрополита, который "родился на Киевской земле"

Если церковное прославление владыки Иосифа состоится, то, скорее всего, он будет канонизирован не как местночтимый, а как общецерковный святой.

Об этом Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел сказал 20 марта на пресс-конференции, посвященной празднованию 220-летия со дня рождения и 150-летия со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью. Об этом сообщается на официальном портале БПЦ.

Говоря о возможной перспективе причисления митрополита Иосифа (Семашко) к лику святых, Патриарший Экзарх всея Беларуси отметил, что говорить об этой канонизации ещё рано, хотя характер миссионерских трудов владыки Иосифа свидетельствует о его незаурядных способностях и значительных заслугах перед Церковью и народом Божиим.

Митрополит Павел напомнил, что существуют определенные критерии причисления к лику святых. В их числе - безупречная жизнь подвижника, его заслуги перед Церковью, его аскетические, проповеднические либо миссионерские труды. Немаловажным критерием канонизации является почитание подвижника в народе Божием.

"На данном этапе идет сбор и исследование материалов о жизни и деятельности митрополита Иосифа (Семашко). Мы готовим материалы, и, когда всё будет сделано, Синодальная комиссия по канонизации святых Белорусского Экзархата сделает свой определенный вывод", - отметил владыка Павел.

По словам Патриаршего Экзарха, митрополит Иосиф (Семашко) - особый человек, деятельность которого была связана с несколькими странами. Он родился на Киевской земле, управлял епархией, расположенной на территории нынешних Беларуси и Литвы, был известен и в России. Если церковное прославление владыки Иосифа состоится, то, скорее всего, он будет канонизирован не как местночтимый, а как общецерковный святой.

"Исходя из значимости его деятельности для всей полноты церковной, думаю, что вопрос о причислении митрополита Иосифа (Семашко) к лику святых будет находится в компетенции Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви", - отметил митрополит Павел.