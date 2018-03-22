В Беларуси отметили 83-летие почетного Патриаршего экзарха

В среду, 21 марта, исполнилось 83 года со дня рождения митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В этот день по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых благодарственный молебен, за которым были вознесены особые молитвенные прошения о здравии митрополита Филарета. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской Православной Церкви.

По завершении молебна митрополит Павел поздравил митрополита Филарета с днем рождения от лица епископата, духовенства, монашествующих, мирян и всей полноты Белорусской Православной Церкви. Владыка Павел пожелал Почетному Патриаршему Экзарху доброго здравия, благословенного долголетия и помощи Божией в архипастырском делании во славу Божию и на благо верующего народа Беларуси.

В дар митрополиту Филарету владыка Павел преподнес просфору и букет цветов. Затем владыка Филарет принял поздравления от всех, посетивших в этот день домовый храм Минского епархиального управления.