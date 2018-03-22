В интернете доступен календарь постов и трапез на 2019 год

Издательство Московской Патриархии опубликовало для общецерковного использования официальную календарную сетку (месяцеслов) на 2019 год.

Документ представляет собой месяцеслов, в который внесены имена новопрославленных святых, содержащий на каждый день года список имен святых, память которых празднуется в этот день. Документ также содержит указания на фрагменты Священного Писания, читающиеся за богослужениями, сообщается на сайте издательства.

В рамках проекта предоставляется возможность всем издателям, приступающим к работе над календарными изданиями на предстоящий год, осуществить выпуск изданий, полностью соответствующих официальному церковному календарю, по которому будет жить и молиться Русская Православная Церковь.

Месяцеслов и календарь постов и трапез на 2019 год предоставляются бесплатно.

Издателям в выходных данных необходимо указать, что при публикации использована календарная основа с официального сайта Издательства Московской Патриархии. Образец для оформления представлен на сайте Издательства. Также на сайте издательства для свободного скачивания открыты полная календарная сетка на 2019 год и общедоступная версия календаря постов и трапез на 2019 год.