Делегация Агентства ООН по делам беженцев посетила Святогорскую лавру

Во вторник, 20 марта, в ходе запланированного визита в Святогорск сотрудники Представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине побывали в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Делегацию, состоящую из представителей разных стран (Болгария, Эфиопия, Германия, Франция, Уганда, Португалия, Бразилия и Сальвадор), местных сотрудников УВКБ ООН, встретил наместник обители митрополит Святогорский Арсений. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры.

Агентство ООН по делам беженцев работает в Украине с 1994 года. С 2014 года с целью организации помощи вынужденным переселенцам на востоке страны были открыты отдельные его представительства. УВКБ ООН решает вопросы гуманитарной, финансовой помощи, правового поля (прав и возможностей вынужденных переселенцев).

Митрополит Арсений вкратце рассказал о ситуации с вынужденными переселенцами, которая сложилась за годы военного противостояния на Востоке Украины, и участии лавры в опеке над тисячами беженцев. Архиерей отметил, что часть из них до сих пор находится на полном содержании обители.

В конце беседы с уважаемыми гостями митрополит Арсений отметил: «Мы собрались из разных стран, и говорим на разных языках. Но все-таки есть нечто, что нас объединяет – стремление делать добро. У православных святых есть такие слова. Когда у них спрашивали: «Что такое святость?» – они отвечали очень просто: «Святость – это постоянство в добре». Поэтому, помоги, Господи, быть всегда добрыми и стараться, чтобы добро было нормой жизни нашего общества. А для этого надо все пропускать через свое сердце, ибо добра бессердечного не бывает».

В свою очередь от имени всей организации и своих коллег директор европейского офиса УВКБ ООН г-жа Паскаль Моро выразила наместнику Святогорской лавры искреннюю благодарность за гостеприимство и добрые слова.