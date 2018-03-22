В РПЦ готовят выездное заседание Священного Синода к месту расстрела Царской семьи

Одно из выездных заседаний Священного Синода РПЦ пройдет этим летом в Екатеринбурге.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова.

При этом в Екатеринбурге уже несколько месяцев обсуждается версия, согласно которой на заседании Священного Синода РПЦ может быть принято решение о признании царских останков.

Как известно, семья императора Николая II (супруга - императрица Александра Федоровна, великие княжны - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей) и прислуга (лейб-медик Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов, лакей Алоизий Трупп) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева.