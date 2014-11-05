В Румынии открылась международная научно-практическая конференция «Исповедь, Евхаристия и свидетельство»

4 ноября состоялось открытие международной научно-практической конференции «Исповедь, Евхаристия и свидетельство», которая проходит на базе богословского факультета университета имени Бабеша-Больяй (г. Клуж-Напока), - сообщает сайт КДАиС.

Управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний принимает участие в работе симпозиума по приглашению митрополита Клужского Андрея и богословского факультета университета имени Бабеша-Больяй.

Перед началом пленарного заседания в храме при факультете был совершен молебен, за которым молились участники научного мероприятия и студенты факультета.

Открывая пленарное заседание, митрополит Андрей отметил традицию Румынской Православной Церкви каждый год объявлять приоритетную богословскую тему для исследования в церковных научных центрах и обсуждения на конференциях, симпозиумах, семинарах. В этом году такой темой стало Таинство Евхаристии. Именно поэтому темой проводимого на базе богословского факультета стало «Исповедь, Евхаристия и свидетельство».

После выступления владыки Андрея к участникам обратился декан богословского факультета протоиерей Василий Станчиу. Затем слово было предоставлено управляющему делами УПЦ, ректору КДАиС митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию.

Его Высокопреосвященство поблагодарил митрополита Андрея и отца декана за приглашение принять участие в конференции, в частности, сказав: «Связи между украинцами и румынами, как двумя православными народами исторически тесные, и это естественно – ведь мы соседи, два больших православных народа. Нас объединяют имена великих святых. Особенно радостно, что в этом году новым митрополитом Киевским и всея Украины стал владыка Онуфрий, которого хорошо знают и любят в Румынии. Надеюсь, что благодаря Его Блаженству наши связи будут и дальше укрепляться».

Далее митрополит Антоний зачитал доклад «От вероисповедания через свидетельство к Евхаристии: богословие прот. Сергия Булгакова».

4 ноября на пленарном заседании международной конференции «Исповедь, Евхаристия и свидетельство» ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и декан православного богословского факультета протоиерей Василий Станчиу подписали договор о сотрудничестве.

Договор предполагает, в частности, реализацию сотрудничества в области совместных научно-исследовательских проектов; организации совместных конференций.