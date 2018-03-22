В Вишневом на Киевщине пребывает мироточивая икона Божией Матери «Иверская»

10:20, 22 марта 2018
Православие
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&quot;Иверская&quot; икона Богородицы / Центр информации УПЦ

Мироточивая икона Божьей Матери будет перебывать на Киевщине до 30 марта, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Эта чудотворная икона уникальна тем, что с нее течет миро. И люди, которые обращаются к Божией Матери через эту икону с молитвами, получают это миро через  платки, которые приносят с собой», - рассказал настоятель храма, протоиерей Георгий Иващук.

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Место постоянного пребывания иконы - село Мирное Винницкой епархии УПЦ. Оттуда она была привезена в Вишневое, чтобы жители украинской столицы и Киевской области могли поклониться чудотворному образу.

«Через Божью Матерь эта икона помогает от бесплодия, от рака и других болезней. Но главное, что Божия Матерь через свою икону подает каждому человеку исцеление души и возможность самосовершенствоваться и быть как можно ближе к Богу», - отметит отец Георгий.

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В храме города Вишневое икона будет перебывать два недели - до 30 марта, после чего будет отправлена на место своего постоянного пребывания.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» находится по адресу: Киевская область, г. Вишневое, ул. Образования. (От ст. Метро «Дружбы народов» ехать маршруткой № 812 до остановки «Novus Крюковщина»).

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