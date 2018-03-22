В Вишневом на Киевщине пребывает мироточивая икона Божией Матери «Иверская»

В храм иконы Божией Матери «Выскание погибших» Киевской епархии УПЦ, расположенном в Вишневом, по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия привезена чудотворная икона Божией Матери «Иверская».

Мироточивая икона Божьей Матери будет перебывать на Киевщине до 30 марта, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Эта чудотворная икона уникальна тем, что с нее течет миро. И люди, которые обращаются к Божией Матери через эту икону с молитвами, получают это миро через платки, которые приносят с собой», - рассказал настоятель храма, протоиерей Георгий Иващук.

Место постоянного пребывания иконы - село Мирное Винницкой епархии УПЦ. Оттуда она была привезена в Вишневое, чтобы жители украинской столицы и Киевской области могли поклониться чудотворному образу.

«Через Божью Матерь эта икона помогает от бесплодия, от рака и других болезней. Но главное, что Божия Матерь через свою икону подает каждому человеку исцеление души и возможность самосовершенствоваться и быть как можно ближе к Богу», - отметит отец Георгий.

В храме города Вишневое икона будет перебывать два недели - до 30 марта, после чего будет отправлена на место своего постоянного пребывания.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» находится по адресу: Киевская область, г. Вишневое, ул. Образования. (От ст. Метро «Дружбы народов» ехать маршруткой № 812 до остановки «Novus Крюковщина»).