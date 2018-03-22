Священники УПЦ приняли участие в чествовании освободителей Винницы от немецко-фашистских захватчиков
13:08, 22 марта 2018Православие
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В Виннице состоялось чествование памяти освободителей / orthodox.vinnica.ua
В 74-ю годовщину освобождения г. Винница от немецко-фашистских захватчиков, 20 марта, возле городского Мемориала Славы состоялось чествование памяти освободителей.
Представители власти области и города, военнослужащие, духовенство Украинской Православной Церкви и представители общественных организаций возложили цветы к Мемориалу Славы, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.
/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua
Священники УПЦ приняли участие в чествовании освободителей Винницы / orthodox.vinnica.ua
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