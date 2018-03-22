Священники УПЦ приняли участие в чествовании освободителей Винницы от немецко-фашистских захватчиков

13:08, 22 марта 2018
Православие
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/ orthodox.vinnica.ua

Представители власти области и города, военнослужащие, духовенство Украинской Православной Церкви и представители общественных организаций возложили цветы к Мемориалу Славы, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua

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