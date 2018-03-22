Священники УПЦ приняли участие в чествовании освободителей Винницы от немецко-фашистских захватчиков

В 74-ю годовщину освобождения г. Винница от немецко-фашистских захватчиков, 20 марта, возле городского Мемориала Славы состоялось чествование памяти освободителей. Представители власти области и города, военнослужащие, духовенство Украинской Православной Церкви и представители общественных организаций возложили цветы к Мемориалу Славы, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter