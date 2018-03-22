Кировоградская епархия УПЦ начинает благотворительный проект «Эстафета добра и милосердия»

Отдел религиозного образования, катехизации, духовно-нравственного воспитания и просвещения Кировоградской епархии УПЦ начинает новый проект - Эстафету добра и милосердия «Дарить радость – просто!»

Главная цель эстафеты - "подарить радость, тепло и любовь тем, кто ждет нашего внимания и заботы", сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Для того, чтобы приобщиться к Эстафеты добра и милосердия, нужно:

- Объединиться вместе в «группу милосердия»;

- Определить, кому собираетесь помочь: детям сиротам, детям с инвалидностью, многодетным семьям, людям пожилого возраста и одиноким людям;

- Подготовить программу: знакомство, общение, чаепитие, мастер-классы, конкурсы, квесты и другая целевая помощь;

- Подготовить подарок на память о Вашей встрече;

- Сообщить координатору проекта о принятии эстафеты;

- Опубликовать сделанное дело милосердия в фейсбуке под хештегом #даруватирадість_просто или отправить на почту catechization.kr@gmail.com

Координатор проекта – священник Иван Шемедюк

Тел. (099) 49 10 512, (068) 29 37 968.