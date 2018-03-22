На Кировоградщине состоялся Крестный ход с чудотворными иконами святого Николая и целителя Пантелеимона

В середине марта по благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа в город Гайворон прибыли великие святыни: чудотворные иконы Святителя Николая Чудотворца и Великомученика и целителя Пантелеимона с частью Его святых мощей, а также икона Святых Киприана и Иустинии.

Духовенство во главе с благочинным церквей Гайворонского округа протоиереем Романом Формазюком и православными гайворонцями встретили святыни и с пением отправились Крестным ходом через главные улицы города к районному храму в честь Зачатия Иоанна Предтечи, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Во время движения шествия в центре города все желающие могли приклониться к святыням. На каждом перекрестке священнослужители произносили молитву за мир в Украине. Особая духовная атмосфера окутывала верующих в храме, где священники перед святынями совершили молебен.