На Кировоградщине состоялся Крестный ход с чудотворными иконами святого Николая и целителя Пантелеимона

12:07, 22 марта 2018
Православие
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/ orthodox-kr.org.ua

Духовенство во главе с благочинным церквей Гайворонского округа протоиереем Романом Формазюком и православными гайворонцями встретили святыни и с пением отправились Крестным ходом через главные улицы города к районному храму в честь Зачатия Иоанна Предтечи, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Во время движения шествия в центре города все желающие могли приклониться к святыням. На каждом перекрестке священнослужители произносили молитву за мир в Украине. Особая духовная атмосфера окутывала верующих в храме, где священники перед святынями совершили молебен.

/ orthodox-kr.org.ua
/ orthodox-kr.org.ua
/ orthodox-kr.org.ua

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