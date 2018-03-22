В Энергодаре прошла благотворительная ярмарка православной книги
11:32, 22 марта 2018Православие
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Все пожертвования за книги будут направлены в поддержку благотворительной акции / hram.zp.ua
Ко Дню православной книги в Свято-Богоявленском храме города Энергодар 18 марта была проведена благотворительная книжная ярмарка.
Православные книги для ярмарки были пожертвованы прихожанами храма, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Все пожертвования за книги будут направлены в поддержку благотворительной акции "Любовь милосердствует".
/ hram.zp.ua
В Энергодаре прошла благотворительная ярмарка православной книги / hram.zp.ua
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