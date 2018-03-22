В Энергодаре прошла благотворительная ярмарка православной книги

11:32, 22 марта 2018
Православие
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/ hram.zp.ua

Православные книги для ярмарки были пожертвованы прихожанами храма, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Все пожертвования за книги будут направлены в поддержку благотворительной акции "Любовь милосердствует".

/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua

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