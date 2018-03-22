В Энергодаре прошла благотворительная ярмарка православной книги

Ко Дню православной книги в Свято-Богоявленском храме города Энергодар 18 марта была проведена благотворительная книжная ярмарка. Православные книги для ярмарки были пожертвованы прихожанами храма, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ. Все пожертвования за книги будут направлены в поддержку благотворительной акции "Любовь милосердствует".

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