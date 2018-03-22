Предстоятель УПЦ возглавил богослужение с чтением Великого покаянного канона в Киево-Печерской лавре (видео)

В среду пятой седмицы Великого поста, 21 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил утреню с чтением полного Великого Канона преподобного Андрея Критского в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, особенностью богослужения, которое называется «Марииным стоянием», является чтение полного Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, который читали частями на Великом повечерии в первые четыре дня Великого поста.

По традиции за богослужением наместник лавры прочитал житие преподобной Марии, в котором описывается удивительная перемена грешницы в великую святую. Пример преподобной служит верующим образцом истинного покаяния и безграничного милосердия Божия к каждому человеку. Благодаря этим особенностям, богослужение утрени четвертка пятой недели Великого поста и получило свое название – «Мариино стояние».