Предстоятель УПЦ возглавил богослужение с чтением Великого покаянного канона в Киево-Печерской лавре (видео)

00:46, 22 марта 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, особенностью богослужения, которое называется «Марииным стоянием», является чтение полного Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, который читали частями на Великом повечерии в первые четыре дня Великого поста.

По традиции за богослужением наместник лавры прочитал житие преподобной Марии, в котором описывается удивительная перемена грешницы в великую святую. Пример преподобной служит верующим образцом истинного покаяния и безграничного милосердия Божия к каждому человеку. Благодаря этим особенностям, богослужение утрени четвертка пятой недели Великого поста и получило свое название – «Мариино стояние».

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