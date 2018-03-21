Эстонская Православная Церковь прославила святую блаженную Екатерину (Малков-Панину)

Во вторник, 20 марта, в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре Эстонской Православной Церкви состоялось прославление блаженной старицы монахини Екатерины (Малков-Паниной), причисленной к лику местночтимых святых решением Священного Синода от 7 марта.

В Успенском соборе монастыря духовенство Эстонской Православной Церкви во главе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем и викарием Таллинской епархии епископом Маардуским Сергием в последний раз совершили панихиду, на которой молились о упокоении монахини Екатерины (Малков-Паниной), сообщает пресс-служба ЭПЦ.

По окончании заупокойного богослужения епископ Лазарь огласил решение Священного Синода о причислении монахини Екатерины к лику святых для местного почитания.

Далее было совершено славление блаженной Екатерине. Во время пения тропаря, кондака и величания на середину храма был вынесен образ новопрославленной святой, к которому приложились совершающие богослужение.

Затем были совершены уставные богослужения. Епископ Нарвский Лазарь в сослужении епископа Маардуского Сергия совершил Литургию Преждеосвященных Даров.

По окончании Литургии был совершен молебен, на котором возносились молитвы святой блаженной Екатерине. С поздравительным словом к собравшимся в храме обратился владыка Лазарь.