Эстонская Православная Церковь прославила святую блаженную Екатерину (Малков-Панину)

23:39, 21 марта 2018
Православие
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/ orthodox.ee

В Успенском соборе монастыря духовенство Эстонской Православной Церкви во главе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем и викарием Таллинской епархии епископом Маардуским Сергием в последний раз совершили панихиду, на которой молились о упокоении монахини Екатерины (Малков-Паниной), сообщает пресс-служба ЭПЦ.

По окончании заупокойного богослужения епископ Лазарь огласил решение Священного Синода о причислении монахини Екатерины к лику святых для местного почитания.

в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялось прославление блаженной старицы / orthodox.ee

Далее было совершено славление блаженной Екатерине. Во время пения тропаря, кондака и величания на середину храма был вынесен образ новопрославленной святой, к которому приложились совершающие богослужение.

Затем были совершены уставные богослужения. Епископ Нарвский Лазарь в сослужении епископа Маардуского Сергия совершил Литургию Преждеосвященных Даров. 

По окончании Литургии был совершен молебен, на котором возносились молитвы святой блаженной Екатерине. С поздравительным словом к собравшимся в храме обратился владыка Лазарь.

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