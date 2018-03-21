Патриарх Кирилл в поздравлении Меркель пожелал сохранить христианские традиции

Переизбрание на должность Федерального канцлера Германии свидетельствует о высоком уровне доверия граждан, которое следует оправдывать сохранением в обществе нравственных ценностей и христианских традиций.

Об этом Патриарх Кирилл сказал в поздравлении Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания канцлером Германии, сообщает patriarchia.ru.

«Вам вновь оказано высокое доверие. Жители Германии, среди которых немало чад Русской Православной Церкви, связывают с Вами надежды на устойчивое развитие страны, на сохранение в обществе непреходящих нравственных ценностей», - отметил Патриарх.

Также Патриарх напомнил о более 200 приходах Русской Православной Церкви на территории Федеративной Республики, которые наряду с другими христианскими общинами, вносят свой вклад в «утверждение среди людей евангельских идеалов любви и милосердия, защиты института семьи и брака».