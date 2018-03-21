Уникальная выставка о женщинах, защищавших православную веру в советское время, открылась в Екатеринбурге.

Организаторы выставки «Церковницы. Христианская женственность в 20 веке» собрали 10 поразительных историй, часть из которых трагические, сообщает "Седмица".

Неслыханную дерзость проявила монахиня Анисья Лыжина из посёлка Егоршина в 1930 году. Она заперла на ключ комиссию, приехавшую ликвидировать местный храм. По сведениям историков, на помощь советским работникам даже вызвали военных, дерзкую монахиню арестовали.

Незавидная судьба и у Анастасии Золотуриной из Шадринска, которая помогала семьям репрессированных священнослужителей. «Была такая практика, что многие верующие женщины отказывались от пенсий, потому что от безбожного государства брать ничего нельзя», – рассказала организатор выставки Оксана Иванова.

Женщинам, бросившим вызов советскому режиму и решившим бороться за веру, посвящена выставка «Церковницы. Христианская женственность в 20 веке». 5 лет и архивы трёх регионов потребовались организаторам, чтобы восстановить 10 историй. Признаются, на самом деле их в разы больше и не все они печальные.

Исследование этой темы помогло сделать ещё одно открытие: в годы гонений на церковь женщинам в России впервые в истории разрешили входить в алтарь. «Женщину выдвигают в церкви на важные роли, она помогает священнослужителям – подаёт кадила, выходит со свечой. Мужчины боялись, а женщины делали», – говорит председатель совета уральского церковного исторического общества Андрей Печорин.

Познакомиться с выставкой в Екатеринбурге можно будет до 22 мая, после чего её планируют показать в других городах.