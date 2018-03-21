Ученые установят, является ли найденная в Ярославле икона ранее утраченной чудотворной

Эксперты Государственного научно-исследовательского института реставрации определят, является ли хранящаяся в запасниках Ярославского художественного музея икона Спаса Нерукотворного ранее считавшейся утраченной чудотворной иконой из Спасо-Пробоинской церкви Кирилло-Афанасьевского монастыря.

Сотрудники ярославского музея направили образ на экспертизу после соответствующего обращения настоятеля Кирилло-Афанасьевского монастыря игумена Никодима (Федорова), сообщает "Фома".

"В архиве реставрационных мастерских был обнаружен протокол описания сохранности чудотворной иконы 1930 года, изъятой из Кирилло-Афанасьевского монастыря. Это описание сделал реставратор Николай Брягин. Он пишет, что это та самая чудотворная икона, которая, согласно сказанию, спасла Ярославль от морового поветрия в 1612 году, во время пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского. Это описание частично подходит к одной из икон Спаса Нерукотворного, которая находится в нашей коллекции. Икона не реставрировалась, не определялся и ее возраст. Поэтому решено отправить ее на экспертизу", - рассказала заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея Виктория Горшкова.

При этом представитель музея просит не спешить с объявлением найденной иконы утраченной чудотворной.

"Икона может быть «той самой», а, может, и нет. Известно, что Спасо-Пробоинская церковь несколько раз горела. Были сделаны различные списки с иконы. Эксперты определят возраст образа, это поможет установить достоверность сделанного предположения. Если эта икона написана ранее начала XVII века, то, возможно, это действительно утраченная чудотворная икона", - пояснила Виктория Горшкова.

Согласно преданию, икона Спаса Нерукотворного из Спасо-Пробоинской церкви была явлена в 1612 году во время крестного хода, призванного спасти город от эпидемии во время пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского. Явление иконы стало поводом для строительства новой церкви - Спасо-Пробоинской и основания Кирилло-Афанасьевского монастыря.