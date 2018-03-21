На Житомирщине освятили памятную доску в честь военного Дмитрия Литвинчука

На здании штаба воинской части А1724 в городке Озерное на Житомирщине открыто мемориальную доску павшему в боях за Украину сержанту Литвинчуку Дмитрию Юрьевичу.

Чин освящения памятной доски в честь военного, который трагически погиб в зоне проведения АТО, совершил 14 марта благочинный Житомирского районного округа протоиерей Димитрий Новицкий, сообщает пресс-служба Житомирского районного благочиния.

Перед присутствующими военными и родными воина священник взял слово, в котором призвал всех чтить своих Героев и постоянно молиться за них, ведь они положили свою жизнь ради нашего мирного неба.

Литвинчук Дмитрий Юрьевич - военнослужащий 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сержант.

Родился 14 марта 1992 года в селе Крученец Черняховского района Житомирской области.

С 2014 года проходил военную службу по контракту в 20-м центре ремонта средств связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

С сентября 2017 года проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

С осени 2017 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

25 ноября 2017 года сержант Литвинчук погиб от пули снайпера в районе опорного пункта вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

29 ноября 2017 года похоронен на кладбище села Крученец Черняховского района.