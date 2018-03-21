Красногорский монастырь УПЦ посетили участники Всеукраинского сбора начальников медицинских служб ВСУ

19:12, 21 марта 2018
Православие
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/ m-church.org.ua

Участие в собрании приняли все начальники медицинских служб подразделений государственной специальной службы транспорта Украины. В частности из таких городов Украины: Чернигов, Днепр, Киев, Львов, Конотоп, Новомосковск, Кривой Рог, Чернигов и соответственно Чоп, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

/ m-church.org.ua

По приглашению организаторов собрания, в частности руководителя сборов полковника медицинской службы Короеда И.А. и командира первого объединенного отряда госспецтранс службы, полковника Коротченко А.М., участие в мероприятии принял и управляющий Мукачевской Православной епархией, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор.

В начале встречи владыка провел экскурсию по монастырю, после чего общение продолжилось в корпусе монастыря. Архиерей живо пообщался с гостями, ответил на многочисленные вопросы и пожелал уважаемым гостям благословений Божьих в военной службе.

/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua

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