Красногорский монастырь УПЦ посетили участники Всеукраинского сбора начальников медицинских служб ВСУ

В среду, 21 марта, Красногорский мужской монастырь посетили участники Всеукраинского собрания начальников медицинских служб подразделений государственной специальной службы транспорта.

Участие в собрании приняли все начальники медицинских служб подразделений государственной специальной службы транспорта Украины. В частности из таких городов Украины: Чернигов, Днепр, Киев, Львов, Конотоп, Новомосковск, Кривой Рог, Чернигов и соответственно Чоп, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

По приглашению организаторов собрания, в частности руководителя сборов полковника медицинской службы Короеда И.А. и командира первого объединенного отряда госспецтранс службы, полковника Коротченко А.М., участие в мероприятии принял и управляющий Мукачевской Православной епархией, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор.

В начале встречи владыка провел экскурсию по монастырю, после чего общение продолжилось в корпусе монастыря. Архиерей живо пообщался с гостями, ответил на многочисленные вопросы и пожелал уважаемым гостям благословений Божьих в военной службе.