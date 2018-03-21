Митрополит Минский Павел рассказал о влиянии на развитие белорусской культуры митрополита Иосифа (Семашко)

В текущем году исполняется 220 лет со дня рождения и 150 лет со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь 20 марта состоялась тематическая пресс-конференция, сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Павел напомнил, что благодаря трудам митрополита Иосифа (Семашко) в ограду Православной Церкви вернулись свыше 1,5 миллионов человек. Деятельность владыки Иосифа способствовала духовному единению белорусского народа.

По словам владыки Павла, одна из главных задач нынешних юбилейных торжеств – призвать людей помнить о том, к каким негативным последствиям может привести противостояние и разделение, в особенности на религиозной почве, и никогда не повторять ошибок предыдущих поколений.

«Мы знаем о том, какие тяжелые испытания довелось пережить нашим предкам. Именно поэтому белорусы знают цену мира. Мы радуемся, что в Беларуси мирно уживаются люди различных вероисповеданий и национальностей. Все, что происходит в нашей стране, свидетельствует миру о добром устроении сердец жителей Беларуси. Говоря об эпохе митрополита Иосифа (Семашко), мы призываем всех хранить мир и согласие», – сказал владыка.

Заведующий кафедрой церковной истории МинДС протоиерей Александр Романчук также подчеркнул, что юбилейные торжества, посвященные памяти митрополита Иосифа (Семашко), призваны укрепить в белорусском народе основы веротерпимости и религиозного мира.

Церковно-общественная деятельность митрополита Иосифа (Семашко) оказала значительное влияние на развитие белорусской культуры, становление белорусского национального самосознания и в конечном итоге послужила становлению современной белорусской государственности, отметил отец Александр.