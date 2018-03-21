Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница» из Украины пребудет в Болгарию

В Варне в Успенском соборе с 24 марта будет пребывать икона Богородицы «Скоропослушница» из города Ананьев, Одесской области.

Как сообщается на сайте Болгарской Православной Церкви, по благословению митрополита Варненского и Великопреславского Иоанна, икона будет оставаться в Варне до Пасхи.

Икона Божией Матери «Скоропослушница» была написана на Афоне в 1893 году в Свято-Пантелеимовом монастыре и освящена в обители Дохиар, где еще в X веке был прославлен оригинальный чудотворный образ «Скоропослушница». В 1915 году икона была передана в собор в честь Александра Невского в Ананьев. В этот день тысячи верующих пришли, чтобы встретить святыню с Афона.

Накануне Благовещения жители и гости города Варна будут иметь возможность поклониться чудотворному образу Божией Матери.