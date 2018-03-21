В Черниговской области священники отпели военнослужащего, который погиб в зоне АТО

11:05, 21 марта 2018
Православие
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Священники Нежинской епархии УПЦ совершили отпевание украинского воина / orthodox.cn.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, отпевание военнослужащего по благословению архиепископа Климента возглавил благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн Олинчук в сослужении духовенства округа.

Также присутствовали боевые побратим украинского воина, представители власти и ветеранских организаций.

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