В Черниговской области священники отпели военнослужащего, который погиб в зоне АТО
11:05, 21 марта 2018Православие
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Священники Нежинской епархии УПЦ совершили отпевание украинского воина / orthodox.cn.ua
В селе Мала Загоривка, на Черниговщине, 20 марта состоялось прощание с погибшим воином АТО – бойцом 27-й Сумской артиллерийской бригады Николаем Шостаком.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, отпевание военнослужащего по благословению архиепископа Климента возглавил благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн Олинчук в сослужении духовенства округа.
Также присутствовали боевые побратим украинского воина, представители власти и ветеранских организаций.
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