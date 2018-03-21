В Черниговской области священники отпели военнослужащего, который погиб в зоне АТО

В селе Мала Загоривка, на Черниговщине, 20 марта состоялось прощание с погибшим воином АТО – бойцом 27-й Сумской артиллерийской бригады Николаем Шостаком.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, отпевание военнослужащего по благословению архиепископа Климента возглавил благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн Олинчук в сослужении духовенства округа.

Также присутствовали боевые побратим украинского воина, представители власти и ветеранских организаций.