Митрополит Онуфрий рассказал о значении чудотворной иконы «Споручница грешных»

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день чествования иконы Богородицы «Споручница грешных» в Корецком Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре рассказал о значении этого чудотворного образа.

Архипастырь также подчеркнул, что важно просить заступничества Пресвятой Богородицы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Каждая икона свидетельствует о милости Божией Матери, милости, которую Она проявляет к нам в том или ином случае жизни, - сказал Предстоятель. - Сегодня мы прославляем чудотворную икону «Споручница грешных». Богородица поручается за нас грешных перед Богом. Если мы к Ней обращаемся, то Она молит Бога, чтобы Он простил наши грехи и подарил нам вечное спасение. И каждый человек, который хочет иметь своей Споручницей Матерь Божию, должен обращаться к Пресвятой Деве Марии с молитвой».

Архипастырь также подчеркнул, что важно просить заступничества Пресвятой Богородицы перед Богом и во время перехода от земной жизни к небесной.

«Мы молимся сегодня Матери Божьей, чтобы Она была Споручницей за нас перед Богом и в то время, когда каждому из нас придется покинуть эту землю и перейти в вечность - чтобы Она и тогда была Споручницею нашей. Чтобы Она Своими молитвами выпросила у Бога милость для нас, чтобы мы перешли в жизнь, для которй человек создан, которая называется Царством Небесным, в котором прославляется пресвятое Имя Отца и Сына и Святого Духа».