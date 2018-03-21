В Париже презентовали книги патриарха Кирилла

Презентация книг Патриарха Кирилла состоялась 18 марта в Российском Православном Духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

Представление почти всех книг Предстоятеля Русской Церкви прошло в рамках престижного Парижского книжного салона, сообщает сайт Корсунской епархии РПЦ.

На презентации были представлены новые книги из Собрания трудов Патриарха Кирилла, вышедшие в серии «Слово к ближним и дальним» (Серия IV, тт. 1, 2); тематические сборники: «Живая память: святые и мы»; «О смыслах», а также «Свобода и ответственность»; новые выпуски книжной серии «Слово Святейшего Патриарха» (выпуск 4-й «В годину тяжкую Богом избранный…: К 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона»; выпуск 5-й «Уроки столетия»).

Также на презентации были представлены книги Патриарха на французском языке, переведенные и изданные Духовно-образовательным центром им. прп. Женевьевы Парижской: «Наука, культура и вера» («Science, Culture et Foi») и два издания книги «Размышления на Великий пост» (La conversion au Royaume de Dieu. Méditations de Carême).

Все книги Издательства Московской Патриархии, представленные на российском стенде Парижского книжного салона, были переданы в библиотечный фонд Российского Православного Духовно-культурного центра в Париже.